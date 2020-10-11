الفيضان يقتل 17 شخصا في فيتنام وتأهب لعاصفة جديدة

2020/10/11 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدت الفياضانات التي شهدتها الأقاليم الوسطى في فيتنام اليوم إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، و فقدان 13 آخرين.

وأفاد تلفزيون فيتنام الرسمي بأن عاصفة مدارية جديدة ستضرب المنطقة مجددا في الأيام المقبلة محذرا من فياضانات جديدة.

وعرض التلفزيون لقطات لخفر السواحل وطائرات هليكوبتر قامت بإنقاذ صيادين عالقين بمياه الفياضان وسط رياح قوية ضربت الساحل في إقليم قوانج تري وسط البلاد.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الفياضانات تسببت بتشريد نحو 31 ألف شخص وغمرت أكثر من 33 ألف منزل، وعطلت نقل المؤن لآلاف السكان.

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