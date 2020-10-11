2020/10/11 | 21:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنكلترا تثأر من بلجيكا وتنتزع الصدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/11 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنكلترا تثأر من بلجيكا وتنتزع الصدارة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنكلترا تثأر من بلجيكا وتنتزع الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).