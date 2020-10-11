كورونا يختار مكاناً جديداً للدخول والخروج من جسم الانسان… تفاصيل توضح الحالات والتأثيرات

2020/10/11 | 21:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

صرح طبيب ألماني شارك في دراسة عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين بأن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا عن طريق العين، ضئيل لكنه محتمل.

وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون، قال كليمنس لانجه من مستشفى فرايبورج الجامعي إنه إذا حك الشخص عينيه بأيد اختلطت بشخص مصاب بكورونا فإن من ” الوارد انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الشعب الهوائية”.

يذكر أن هناك رابطة داخل الرأس بين العينين والأنف ومن ذلك القنوات الدمعية، وأوضح لانجه أن وضع الدراسة الحالي ” ليس فيه شيء يشير إلى أننا يجب أن ننظر إلى العيون باعتبارها منفذا مهما لدخول أو خروج الفيروس”، بحسب “الألمانية” .

يذكر ان المؤتمر المنعقد منذ أول أمس الجمعة حتى اليوم الأحد، شهد نقاشات عبر الإنترنت حول جوانب مختلفة في طب العيون.

وأضاف لانجه أن بعض الدراسات تفترض إمكانية حدوث العدوى عن طريق ملتحمة العين، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خلايا سطح العين لديها منافذ دخول كافية، مشيرا إلى أنه في الدراسة التي شارك فيها، لم يتم العثور في الـ46 عينة المأخوذة من أشخاص على كميات مهمة من المستقبلات المهمة لكورونا وهي ” ايه إي سي2-” و”تي إم بي آر إس إس2″.

وكان باحثون قد عثروا في قرنية العين على أدلة على وجود هذه المستقبلات، لكنهم لم يختبروا انتقالا فعليا لكورونا عبر هذه المستقبلات.

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