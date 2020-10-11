2020/10/11 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب شيركو ميرويس رئيس اللجنة وبحضور اعضاءها لمناقشة القوانين المعنية بتشريعها.

وقال ميرويس خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الأحد: انه جرى خلال الاجتماع رفع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة الى القراءة الاولى، إضافة الى مشروع قانون الغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 وقانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 10 لسنة 1979 بشان الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1971 الملحقة بها.

واضاف: ان اللجنة عدت مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 للقراءة الاولى، فضلا عن احالتها عدد من القوانين للقراءة الثانية ومنها، مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تناقش عدد من مشاريع القوانين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تناقش عدد من مشاريع القوانين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).