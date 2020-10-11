صور: تخريب خيم المهندسين المعتصمين أمام وزارة النفط!

2020/10/11 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور من محيط وزارة النفط في بغداد حطام مجموعة من خيم المهندسين المعتصمين قرب مبنى الوزارة بعد تعرضها للتخريب وفقا لما افاد به شهود عيان.



واخبر معتصمون مراسل "ناس"، مساء الاحد، (11 تشرين الاول 2020)، أن قوة حاولت خلال يومين فض اعتصام المهندسين وتغير مكانهم إلا أن المعتصمين رفضوا، لينشب مساء اليوم احتكاك أدى الى تخريب بعض خيم المعتصمين.

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