2020/10/11 | 21:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- & من المشاة تلمست طريق الاضواء وامام ليبيا خضت مباراتي الدولية الاولى & هذه قصة البطاقة الحمراء الوحيدة التي أودت بامالي & منتخبنا قادر على التاهل للمونديال … وهؤلاء هم ابرز نجوم اليوم حوار – محمد ابراهيم علاء احمد لاعب مثابر، ابلى فابدع ، واجتهد فاجاد ، وفرض نفسه متالقا لايشق له غبار مطلع سبعينيات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاء احمد يروي قصته مع الساحرة المستديرة في حوار نقلب فيه صفحات مشواره المشرق first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

