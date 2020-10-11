المساواة واجب وليست حقا فقط - إقبال بركة

2020/10/11 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إقبال_بركة تسعدنى و تملأ قلبي بالأمال العريضة حركة نساء مصر الناشاطات فى كل المجالات.



أن تترك المرأة همومها الخاصة و مشاغلها الأسرية و تكرس بعض وقتها لخدمة بلدها فهذا أمر لو تعلمون عظيم.



وهو ليس حقا من حقوقها بل واحد من أهم واجباتها، فهى به ترعى حقوق ابنائها و تعزز تمتعهم بحياة كريمة تليق بتاريخ بلادهم العظيم.



إنه إعلان عن شفاء المجتمع من “العرج” الذى لازمه طويلا.



نعم هو عرج بل عاهة أصيب بها مجتمعنا منذ أن ......





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