المساواة واجب وليست حقا فقط - إقبال بركة

#إقبال_بركة تسعدنى و تملأ قلبي بالأمال العريضة حركة نساء مصر الناشاطات فى كل المجالات.
أن تترك المرأة همومها الخاصة و مشاغلها الأسرية و تكرس بعض وقتها لخدمة بلدها فهذا أمر لو تعلمون عظيم.
وهو ليس حقا من حقوقها بل واحد من أهم واجباتها، فهى به ترعى حقوق ابنائها و تعزز تمتعهم بحياة كريمة تليق بتاريخ بلادهم العظيم.
إنه إعلان عن شفاء المجتمع من “العرج” الذى لازمه طويلا.
نعم هو عرج بل عاهة أصيب بها مجتمعنا منذ أن ......
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