17 قتيلا و13 مفقودا إثر فيضانات في فيتنام

2020/10/11 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ دولي أدت الفياضانات التي شهدتها الأقاليم الوسطى في فيتنام اليوم إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، و فقدان 13 آخرين.وأفاد تلفزيون فيتنام الرسمي بأن عاصفة مدارية جديدة ستضرب المنطقة مجددا في الأيام المقبلة محذرا من فياضانات جديدة.وعرض التلفزيون لقطات لخفر السواحل وطائرات هليكوبتر قامت بإنقاذ صيادين عالقين بمياه الفياضان وسط رياح قوية […]

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