متظاهرون يغلقون مبنى محافظة ذي قار مطالبين باطلاق سراح سجاد العراقي

2020/10/11 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..صعد متظاهرون في ذي قار، اليوم الاحد ، من حدة احتجاجاتهم على عدم قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بتحرير الناشط المدني سجاد العراقي ، وعمدوا الى اغلاق مبنى المحافظة .وقال مصدر ان ” المتظاهرين طالبوا ادارة محافظة ذي قار والقادة الامنيين بالتحرك الجاد لتحرير الناشط سجاد العراقي من خاطفيه ، […]

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