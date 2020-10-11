2020/10/11 | 22:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم كتائب حزب الله، أحد أقوى الفصائل التي تدعمها إيران في العراق، الأحد إن هذه الفصائل قد اتفقت فيما بينها على وقف هجماتها على القوات الأمريكية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب هذه القوات من البلاد.



وحذر من أن تصميم القوات الأمريكية على البقاء في البلاد لن يواجه إلا بهجمات أشد عنفا وضراوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصائل عراقية توقف الهجمات على القوات الأمريكية شريطة تقديم الحكومة جدولا زمنيا للانسحاب) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصائل عراقية توقف الهجمات على القوات الأمريكية شريطة تقديم الحكومة جدولا زمنيا للانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).