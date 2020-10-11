وفاة أحد قضاة المحكمة الاتحادية

2020/10/11 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت المحكمة الاتحادية، يوم الاحد، احد اعضائها الذي توفي اثر مرض عضال.

وقالت المحكمة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: "ننعى احد الاعضاء المغفور له القاضي عبود التميمي، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال".

واضافت: انه "كان للفقيد تاريخ مجيد في العمل القضائي حيث اشغل منصب رئيس استئناف منطقة بغداد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ثم عين في المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم جمهوري وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية بالرقم (30) لسنة 2005".

PUKmedia عن اعلام السلطة القضائية‌

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