2020/10/11 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير أنقرة يشدّد على ضرورة تطوير العلاقات العراقية التركية القضاء والأمن الوطني يبحثان إجراءات ردع المخالفين للقانون بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ، الإجراءات القضائية المتخذة بحق المخالفين للقانون .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا الاجراءات الرادعة بحق […]

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