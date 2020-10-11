2020/10/11 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعاليات سياسية ودينية تنعى الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي بغداد – الزمان نعت فعاليات ساسية ودينية الخطيب الحسيني جاسم الطوريجاوي الذي توفي بعد صراع مع المرض في الكويت امس.وأرسلت الحكومة العراقية، طائرة عسكرية لنقل جثمان الطويرجاوي من الكويت الى محافظة النجف حيث سيوارى الثرى فيها.وتوفي الطويرجاوي عن عمر 73 عاماً، في المستشفى […]

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