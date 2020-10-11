باحثون يجرون تجارب على لقاح السل لاستخدامه ضد كورونا

2020/10/11 | 22:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف باحثون بريطانيون، يشاركون في تجربة عالمية، أنه سيجري تطعيم عاملين في الصفوف الأمامية بلقاح للوقاية من مرض السل، لاستكشاف مدى فاعليته في الوقاية من فيروس كورونا.

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