بعد انتقادات.. تركيا ستعلن عن العدد الكلي للمصابين بكورونا

2020/10/11 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبدأ تركيا في الإبلاغ عن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت لاحق من الأسبوع، بعد تعرضها لانتقادات لإبلاغها فقط بأعداد المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس.

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