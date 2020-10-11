إجابة من خبير قانوني: ماذا تعني وفاة عضو في المحكمة الاتحادية؟

2020/10/11 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، الأحد، أنه لا يمكن المصادقة على أية انتخابات مبكرة، وذلك عقب وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية. وذكر التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، أن "تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة (٣) من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم"، لافتاً إلى أنه "ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة وبعد شغور عضوين فيها وحيث إن المادة (٥) من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة".

وأضاف التميمي أن "المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات، والحل الذي أراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة (٣) من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة (٣) بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور"، عازياً السبب إلى أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور".

وتابع التميمي أن "عمل المحكمة الاتحادية كبير جداً وفق المادة (٩٣) من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات مبكرة أو عادية".

وتوفي عضو المحكمة الاتحادية، القاضي، عبود التميمي، الأحد، إثر مرض عضال.





وذكرت الوكالة الرسمية في نبأ أوردته وتابعه "ناس" (11 تشرين الأول 2020) أن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى أحد أعضائها القاضي عبود التميمي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال".

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