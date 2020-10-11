العاني يلمح إلى ضلوع 'مسؤول إيراني' بتفجيرات بغداد من 2003 حتى 2008

2020/10/11 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

المح نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، الأحد، إلى ضلوع "مسؤول إيراني" بالتفجيرات التي شهدتها بغداد من 2003 حتى 2008.

وكتب العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (11 تشرين الأول 2020) جاء فيها: "نهاية هذا الشهر تجري في بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ومجموعته بتهمة محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة الوطنية الايرانية في بروكسل عام 2018 بعبوة تزن 500 كغم".

وأضاف العاني، "أسد الله أسدي خبير المتفجرات عمل في السفارة الايرانية ببغداد للسنوات 2003 حتى 2008 أي في عز فترة التفجيرات".

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