مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والعراق في القاهرة.. الاثنين

2020/10/11 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم غد الاثنين، جلسة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.ويتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية العراقية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب …

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