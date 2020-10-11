متوفر بسهولة… علاج لكورونا جرعته تكفي لشخصين ويقي من الإصابة مستقبلا

2020/10/11 | 22:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشير دراسة جديدة إلى أن ما يسمى بهرمون الحب ، الأوكسيتوسين ، قد يستحق التحقيق كعلاج لـ COVID-19.

أحد أخطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الجديد هو “عاصفة السيتوكين” ، حيث يهاجم الجسم أنسجته.

لا توجد حاليًا علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ COVID-19 ، مما يعني أن “إعادة استخدام الأدوية الحالية التي يمكن أن تعمل على الاستجابة المناعية التكيفية ومنع عاصفة السيتوكين في المراحل المبكرة من المرض هي أولوية” ، وفقًا لـ الباحثون.

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الأوكسيتوسين – وهو هرمون ينتج في الدماغ ويساهم في التكاثر والولادة – يقلل الالتهاب .

في هذه الدراسة الجديدة ، استخدم الباحث علي إمامي ، مساعد أبحاث الدراسات العليا بجامعة توليدو في أوهايو ، وزملاؤه قاعدة بيانات المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة لتحليل خصائص الجينات المعالجة بأدوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوكسيتوسين.

وجد الباحثون أن عقارًا واحدًا على وجه الخصوص ، وهو carbetocin ، له خصائص مماثلة (تسمى التوقيع) للجينات ذات التعبير المنخفض عن علامات الالتهاب التي تؤدي إلى عاصفة السيتوكين في مرضى COVID-19.

يشير توقيع Carbetocin إلى أن الدواء قد يؤدي إلى تنشيط الخلايا المناعية المسماة بالخلايا التائية التي تلعب دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن توقيع الكاربيتوسين مشابه أيضًا لتوقيع لوبينافير ، وهو دواء مضاد للفيروسات القهقرية قيد الدراسة كعلاج لـ COVID-19.

قال الباحثون في بيان صحفي صادر عن الجمعية الفسيولوجية الأمريكية ، إن كل هذه العوامل تشير إلى أن الأوكسيتوسين قد يكون علاجًا مستهدفًا لعواصف السيتوكين لدى مرضى COVID-19.

وخلص المؤلفون في تقريرهم ، الذي نُشر مؤخرًا على الإنترنت في مجلة Physiological Genomics ، إلى أن “فهم الآليات التي يمكن من خلالها أن يكون الأوكسيتوسين أو نظام الأوكسيتوسين هدفًا مناعيًا جديدًا أمر بالغ الأهمية” .

ومع ذلك ، أضافوا أنه ” لا يزال يتعين تقييم سلامة وفعالية الأوكسيتوسين الوريدي في المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19″.

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