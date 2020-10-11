أمير الإيزيدية يوضح اسباب اعتراضهم على اتفاق بغداد مع أربيل بشأن سنجار

2020/10/11 | 22:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف أمير الطائفة الايزيدية في العراق والعالم، نايف بن داوود، الأحد، عن اسباب اعتراض أهالي قضاء سنجار من الطائفة الإيزيدية على اتفاق حكومة بغداد مع أربيل بشأن القضاء.

وقال بن داوود في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، إن “القوة المتواجدة في جبل سنجار هي موجودة اصلا بأمر ادارة الدولة”.

وبين أن “اعتراضنا على اتفاق سنجار بسبب عدم تواجد أهالي القضاء الحقيقيين في الاتفاق”، مضيفا أن “اتفاق سنجار يجب ان يكون بإشراف اهالي القضاء”.

وأشار بن داوود، إلى ان “اعتراضنا ليس على وجود القوات الاتحادية وانما غياب اهالي القضاء عن الاتفاق”.



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