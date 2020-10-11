مجلس سوريا الديمقراطية يدعو إلى فتح تحقيق مستقل بالانتهاكات التي حصلت في مدينتي رأس العين وتل أبيض

2020/10/11 | 22:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة صدر بيان يوم الخميس، الثامن من تشرين الأول/اكتوبر، 2020 عن مجلس “سوريا الديمقراطية”، يدعو فيه إلى فتح تحقيق مستقل بالانتهاكات التي حصلت في مدينتي رأس العين وتل أبيض وعمليات الإعدام الميدانية، وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم.وجاء في نص البيان: “يصادف التاسع من تشرين الأول؛ الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان التركي …

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