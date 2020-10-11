خلال استقباله وزيرها: الحلبوسي يؤكد استعداد البرلمان لدعم وزارة العدل بالتشريعات اللازمة

2020/10/11 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، استعداد المجلس لدعم عمل وزارة العدل من خلال التشريعات اللازمة، والتي تسهم في تطوير أدائها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأحد، وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد”، مبينا ان “اللقاء ناقش …

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