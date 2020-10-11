الاعلام الرقمي : نشر صور المرضى والمتوفين يعد انتهاكا لخصوصيتهم

2020/10/11 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الاحد، من قيام بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور المرضى والمتوفين على هذه المنصات دون موافقة اصحابها، في انتهاك واضح للخصوصية، داعياً لايجاد تشريعات قانونية لمعالجة هذا الخرق.وقال عضو المركز مؤمل الجبوري، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “نشر صور المصابين دون علمهم على منصات التواصل …

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