الحلبوسي وعبد الستار يبحثان سبل الارتقاء بعمل المؤسسات العدلية

2020/10/11 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع وزير العدل سالار عبد الستار، سبل الارتقاء بعمل المؤسسات العدلية.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود وزارة العدل وخططها للارتقاء بعمل المؤسسات العدلية والدوائر التابعة لها، وأهمية تذليل العقبات التي تواجه عملها".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان، "استعداد مجلس النواب لدعم عمل الوزارة من خلال التشريعات اللازمة، والتي تسهم في تطوير أدائها".

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