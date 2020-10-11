2020/10/11 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاضل خليل في الذكرى الثالثة لرحيله عراب النخلة والجيران يسهم بتأسيس المسرح العراقي الحديث بغداد – فائز جواد مرت الخميس الماضي الذكرى الثالثة لرحيل الاكاديمي والفنان الرائد فاضل خليل الذي اعلن عن رحيله في الثامن من تسرين اول عام 1917 عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض ببغداد وشيعته الاوساط الفنية والثقافية اليوم […]

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