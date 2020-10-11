2020/10/11 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإخلاص لأكثر من واحدة – مجيد السامرائي شاعر حَبيًب على وزن فَعيًل كما يسمونه هنا في الاردن ، يوقع نفسه في غرام اكثر من واحدة يجيد صياغات لجمل تسري عليهن جميعا وتحدث فيهن فعل الزلزال ولايكشفن تمثيله ابدا ! كذلك انا !! هذا ما افعله في (أطراف الحديث)..اقع في غرام من احاوره شيخا كان […]

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