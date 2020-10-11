2020/10/11 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة قتلت السياب – شامل بردان يلزم القانون الدولي الحكومات الوارثة سداد التزام قام بذمة الحكومة التي قبلها، و يفترض فقهاء القانون ان لا تعارض بين روح المواد في القانون الداخلي للدولة و النصوص التي تنظمها القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة، ومنها المواد التي ترعى حقوق الفرد و ترعى تعويضه ان وقع عليه ما يجور على […]

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