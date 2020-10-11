السليطي: سائرون الكتلة الوحيدة التي قدمت مشروع لكل مرشح دائرة انتخابية منفردة

2020/10/11 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع تنشر جدول امتحان الدور الثاني للتعليم المهني

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) جدول الامتحانات العامة الدور الثاني للتعليم المهني ولجميع الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات و التمريض ) للعام الدراسي 2019-2020 .

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