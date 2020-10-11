أول فيلم عالمي باللهجة العراقية.. نتفليكس تعلن موعد بث

2020/10/11 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة نيتفلكس لإنتاج الأفلام والترفيه التلفزيوني الأميركية إن فلم "موصل" سيعرض على منصتها العملاقة في نوفمبر المقبل.

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