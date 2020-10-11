التعليم العالي تعلق بشأن خبر 'إنقلاب نادي الطلبة'

2020/10/11 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، ما وصف بـ"الإنقلاب الرياضي" في نادي الطلبة، عقب تداول أنباء عن موافقة الوزير تشكيل فريق آخر باسم "الجامعة".

وقالت الوزارة في منشور رسمي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الأول 2020) معلقة على صورة لأحد "البوستات"، الذي تضمن ذلك، بأنه "خبر مزيف".





ونشرت صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده أن "وزير التعليم العالي منح الضوء الأخضر للمدرب سامر سعيد لتأسيس نادي "الجامعة" تمهيداً لدعمه وجعله مرتبط بالوزارة بعيدا عن نادي الطلبة".

وأشارت تلك الصفحات إلى أن "المدرب سامر صعيد في صدد تجميع اللاعبين والبدء في التدريبات للمشاركة في دوري الدرجة الاولى، وهذا ما يؤكد أنه انقلاب وشيك من الوزارة على إدارة نادي الطلبة".

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