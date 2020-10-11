قراصنة يكتشفون 55 ثغرة “خطيرة” في برامج “آبل”

2020/10/11 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشف فريق من القراصنة والخبراء الأمنيين، 55 ثغرة خطيرة في برامج وتطبيقات شركة ”آبل”، خلال عملهم الذي استمر مدة 3 أشهر، مستهدفين البنية التحتية للشركة.وذكر تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“ أن مجموعة من المتسللين أمضت شهورًا في استهداف البنية التحتية مترامية الأطراف لشركة ”آبل“ الأمريكية عبر الإنترنت، وهو ما مكنهم من […]

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