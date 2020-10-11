رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

2020/10/11 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موعد اعتزاله كرة القدم، بعد سنوات طويلة مع منتخبات البرتغال ومانشستر يونايتد وريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وقال رونالدو في تصريح مقتضب، نقلته شبكة “ESPN” العالمية: “ستكون كأس العالم 2022، البطولة الأخيرة لي في كرة القدم”.

وشارك رونالدو (35 عاما) مع منتخب بلاده في بطولات كأس العالم 4 مرات، (2006 و2010 و2014 و2018)، وكانت أبرز انجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في مونديال 2006 بألمانيا.

وتوج رونالدو “صاروخ ماديرا” مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس أمم أوروبا “يورو 2016” لأول مرة في تاريخه، وأحرز “صاروخ ماديرا” بقميص المنتخب البرتغالي 101 هدفا، ويعتبر هو الهداف التاريخي “للسيليساو” الأوروبي.



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