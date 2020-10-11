مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ):ثورة زيد بن على - أحمد صبحى منصور

2020/10/11 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة كان ( على زين العابدين بن الحسين ) متفرّدا في أسرته من العلويين .



برغم ما عاناه عاش مُسالما مُتسامحا فعّالا للخير مُتواضعا .



لم يتّبعه إبنه ( زيد بن على ) بل إتّبع طريق جدّه الحسين ، وجده ( على بن أبى طالب ) في طلب الدنيا ولو بسفك الدماء ، ومنها دماؤهم ودماء أتباعهم وأعدائهم .



نتوقف مع مأساة ( زيد بن على زين العابدين ) الذى ثار عام 121 ، وفشلت ثورته وقتلوه وصلبوه عام 122 .



أسباب ال ......





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