عراقيون يؤكد اهمية إكمال الملفات المتعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة بمناخات آمنة بعيدا عن سطوة السلاح

2020/10/11 | 23:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت الهيأة السياسية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف وناقشت الملفات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق ، المجتمعون اكدوا أهمية إكمال الملفات المتعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة لاسيما مايتعلق بالمحكمة الاتحادية وحسم آلية تعويض الأعضاء ، مشددين على ضرورة اجرائها بمناخات إيجابية وآمنة بعيدا عن سطوة السلاح وحملات التسقيط والتشهير .

الهيأة السياسية اكدت أهمية إيجاد المعالجات الإقتصادية للازمة المترتبة عن انخفاض اسعار النفط وتبعات جائحة كورونا ، مشددين على ضرورة مكافحة الفساد ومعالجة الهدر المالي وتفعيل القطاعات الاخرى وتوفير فرص العمل.

كما بين المجتمعون أن أبواب التحالف مفتوحة أمام القوى المؤمنة بالدولة مشيرين الى أهمية تقوية مسار الدولة واستعادة هيبتها والتصدي لكل محاولات النيل منها.

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