رئيس مجلس النواب يستقبل محافظ ديالى ويبحثان الواقع الخدمي للمحافظة

2020/10/11 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع محافظ ديالى مثنى التميمي، الواقع الخدمي للمحافظة ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، محافظ ديالى مثنى التميمي”.واوضح البيان، ان “اللقاء بحث الواقع الخدمي …

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