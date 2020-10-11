2020/10/11 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات والوفيات خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 42 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 39 حالة، مبينة ان 196 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 6 حالات وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما للمتعافين من الفايروس المستجد بلغ 1080 متبرعاً.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 17996 حالة اصابة و10722 حالة شفاء و1011 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).