مسؤول في حملة بايدن يضع شرطا لإجراء مناظرة مع ترامب

2020/10/11 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، أن الأخير سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، "طالما تم إتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا"

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