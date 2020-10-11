باللهجة العراقية.. ’نيتفلكس’ تعرض فلم ’موصل’ في نوفمبر المقبل

2020/10/11 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شركة نيتفلكس لإنتاج الأفلام والترفيه التلفزيوني الأميركية إن فيلم "موصل" سيعرض على منصتها العملاقة في نوفمبر المقبل.





والفيلم أخرجه ماثيو كارناهان، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون.

وأنتج الفيلم الأخوان أنتوني وجو روسو، وهما منتجا فيلم "Avengers -End game" الذي حقق إيرادات أسطورية حين عرضه في السينما.

ويقوم الفيلم على أحداث مقتبسة من قصة حقيقية لعناصر في قوات الشرطة العراقية شنوا حرب عصابات على داعش في صراع لإنقاذ مدينتهم، الموصل، من براثن التنظيم.

ونشرت قصة الفريق في تحقيق لصحيفة نيويوركر الأميركية، وأثارت انتباه المنتج جو روسو الذي قال إنه "بكى" حينما قرأ القصة وأصر على تصويرها في فيلم سينمائي.

وسيكون الفيلم باللغة العربية، وباللهجة العراقية بالكامل، ليكون أول فيلم عالمي ينفذ بهذه الطريقة.

ويأمل المنتجان أن "يغير الفيلم من الصورة السيئة للعرب التي ساهمت هوليود بنشرها" كما قال روسو في تصريحات صحافية سابقة.

المصدر: الحرة

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