2020/10/11 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ احتفل الممثل والمصارع الأمريكي الشهير دواين جونسون الشهير بلقب “ذا روك” ، بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إلى 200 مليون متابع، ليصبح بهذا الرقم أول رجل أمريكي يصل إلى هذا العدد من المتابعين ، فى أمريكا فقط،وليس في العالم.وكتب ذا روك عبر حسابه على انستغرام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دواين جونسون الأكثر متابعة على إنستغرام في أميركا بـ 200 مليون متابع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دواين جونسون الأكثر متابعة على إنستغرام في أميركا بـ 200 مليون متابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).