2020/10/11 | 23:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بشراء المنتج المحلي الخاص بالقطاع الزراعي من وزارة الصناعة والمعادن، شريطة أن يكون مطابقاً للمواصفات الفنية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، اليوم الأحد، إن الخفاجي عقد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات حكومية في العراق بالتكامل بين "الزراعة" والصناعة" لتوفير النقد الأجنبي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات حكومية في العراق بالتكامل بين "الزراعة" والصناعة" لتوفير النقد الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).