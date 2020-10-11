سائرون: هذا ما يخشاه المنسحبون من جلسة السبت والمعارضون لـ 'الدوائر المتعددة'

2020/10/11 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد النائب عن تحالف سائرون في البرلمان، رامي السكيني، الأحد، إن تحالفه مع الدوائر الانتخابية المتعددة أيا كان شكلها الذي تتفق عليه باقي الكتل.

وقال السكيني، في تصريحات صحفية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الأول 2020)، ان "القوى السياسية التي انسحبت (من جلسة السبت) او التي لا تميل نحو الدوائر المتعددة، تخشى من ان لا يكون لها تمثيل في الانتخابات القادمة".

واكدت هيئة رئاسة البرلمان بأن الجلسة التي عقدت امس السبت، ستبقى مستمرة إلى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدائرة الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.

وصوت مجلس النواب على مقترح من اللجنة القانونية والذي ينص: "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

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