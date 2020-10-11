ليلى علوي توزع رقصة التهاني على الهضبة والملك

2020/10/11 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬الزمان احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬المغني‭ ‬عمرو‭ ‬دياب،‭ ‬والذي‭ ‬حل‭ ‬الأحد‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كما‭ ‬اعنت‭ ‬تهنئتها‭ ‬لمن‭ ‬اخر‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬المتزامن‭ .‬واطلقت‭ ‬على‭ ‬الاول‭ ‬الهضبة‭ ‬وعلى‭ ‬الفنان‭ ‬الثاني‭ ‬الملك‭ .‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المقطع،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬انستجرام‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬ترقص‭ ‬على‭ ‬أغاني‭ ‬عمرو‭ ‬دياب،‭ […]

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