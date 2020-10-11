2020/10/11 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بذور السمسم..حصيلة من المنافع الصحية لندن-الزمان يجمع خبراء التغذية على ان بذور السمسم مصدرغني للفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض. ذلك ان السمسم يتوافر على بعض الخصائص التي تساعد على نمو الشعر والحفاظ على صحة البشرة والاسنان والمناعة . ومنها انه تعمل بذور السمسم على تقوية جذور الشعر، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرمّان يتوافر على سر مقاومة الشيخوخة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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