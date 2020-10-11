الرمّان‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬سر مقاومة‭ ‬الشيخوخة

2020/10/11 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذور‭ ‬السمسم‭..‬حصيلة‭ ‬من‭ ‬المنافع‭ ‬الصحية لندن‭-‬الزمان‭ ‬ يجمع‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬بذور‭ ‬السمسم‭ ‬مصدرغني‭ ‬للفيتامينات‭ ‬والعناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الجسم‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬ ذلك‭ ‬ان‭ ‬السمسم‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الخصائص‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬البشرة‭ ‬والاسنان‭ ‬والمناعة‭ .‬ ومنها‭ ‬انه‭ ‬تعمل‭ ‬بذور‭ ‬السمسم‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬جذور‭ ‬الشعر،‭ […]

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