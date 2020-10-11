2020/10/11 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مناعة القطيع ليست حلاً لإيقاف كورونا لندن -الزمان كشفت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد تختفي خلال أسابيع بعد شفاء المريض، مما يؤثر على الأمل في أن ما يسمى مناعة القطيع سوف يبطئ انتشار المرض بشكل كبير، ويشكك في فاعلية اللقاح النهائي. ففي دراسة صادمة عن المناعة التي يكتسبها الجسم إذا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكمامة ضرورية لمدة 21 يوما بعد أخذ اللقاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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