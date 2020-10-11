2020/10/11 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناعة‭ ‬القطيع‭ ‬ليست‭ ‬حلاً‭ ‬لإيقاف‭ ‬كورونا‭ ‬ لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬تختفي‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬بعد‭ ‬شفاء‭ ‬المريض،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬مناعة‭ ‬القطيع‭ ‬سوف‭ ‬يبطئ‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ويشكك‭ ‬في‭ ‬فاعلية‭ ‬اللقاح‭ ‬النهائي‭.‬ ففي‭ ‬دراسة‭ ‬صادمة‭ ‬عن‭ ‬المناعة‭ ‬التي‭ ‬يكتسبها‭ ‬الجسم‭ ‬إذا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‭ ‬الكمامة‭ ‬ضرورية‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬اللقاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‭ ‬الكمامة‭ ‬ضرورية‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).