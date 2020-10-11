شكوك حول شرعية رئيس الوزراء الجديد في قرغيزستان

2020/10/11 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس وزراء قيرغيزستان الجديد، وهو سياسي شعبوي أطلق من السجن هذا الأسبوع، وزيرا جديدا للداخلية، الأحد، متجاهلا تشكيك النواب في شرعية انتخابه.

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