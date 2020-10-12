الحلبوسي يؤكد ضرورة تسهيل الاجراءات امام المتقاعدين وذوي الشهداء

2020/10/12 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ضرورة تسهيل الاجراءات امام المتقاعدين وذوي الشهداء.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري ورئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد، وجرى خلال اللقاء بحث ملف التعويضات، وضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، وإيجاد الحلول اللازمة للمشمولين بها ممن توقفت رواتبهم، ومتابعة معاملاتهم وتدقيقها".

وشدد الحلبوسي، بحسب البيان، على "إنصاف هذه الشريحة المهمة، التي تضررت جراء العمليات العسكرية والإرهابية، وضرورة توفير التخصيصات اللازمة لحصولهم على مستحقاتهم".

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