الوضع العراقي ..وماهو السبيل للتغير. - كريم السلمان

2020/10/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_السلمان طيلة 17 عاما من حكم أحزاب ألاسلام السياسي الطائفي والمحاصصاتي الذي حول البلد الى ضيعة لهم من أجل النهب والسلب والتزوير وتبذير موارد البلد المادية وعاثوا في البلد فسادا.وأشعلوا حروب طائفية راح ضحيتها ألاف العراقيين ألابرياء وتهجر ألآلاف من أبناء الوطن ألاصلاء من كافة ألاطياف العراقية وسكنوا في معسكرات النزوح وغيرهم كثير هجر البلد الى دول العالم المختلفة طلبا للامن وألامان والحياة الحرة الكريمة، ......





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