انتخابات شمال قبرص.. كيف يؤثر

2020/10/12 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه "الرئيس" المنتهية ولايته، مصطفى أكينجي، المرشح المدعوم من تركيا، إرسين تتار، في دورة ثانية من الانتخابات "الرئاسية" في جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، في استحقاق تتنافس فيه رؤيتان للسلام مع الشطر الجنوبي للجزيرة المتوسطية والعلاقة مع أنقرة.

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