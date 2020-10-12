2020/10/12 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأسدي يجتمع مع المعتصمين في النجف ويتعهد حمايتهم النجف – بغداد – عبدالحسين غزال فاد مصدر مطلع يوم الاحد بوفاة القاضي عبود صالح التميمي، عضو المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل أعلى سلطة قضائية في العراق. وقال المصدر انه بوفاة التميمي تكون المحكمة قد فقدت اثنين من اعضائها وبهذا باتت بلا نصاب كامل ولا يمكن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تفقد نصابها بوفاة عضو آخر وخلافات الكتل بلا مرجعية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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