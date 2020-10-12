المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تفقد‭ ‬نصابها بوفاة‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬وخلافات‭ ‬الكتل‭ ‬بلا‭ ‬مرجعية

2020/10/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسدي‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬المعتصمين‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬ويتعهد‭ ‬حمايتهم النجف‭ – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ فاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬بوفاة‭ ‬القاضي‭ ‬عبود‭ ‬صالح‭ ‬التميمي،‭ ‬عضو‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬بوفاة‭ ‬التميمي‭ ‬تكون‭ ‬المحكمة‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬اعضائها‭ ‬وبهذا‭ ‬باتت‭ ‬بلا‭ ‬نصاب‭ ‬كامل‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ […]

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