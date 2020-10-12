الاقتراب من نقطة التصادم

2020/10/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ماتمّ تجميعهُ من رؤى وتصورات للرئيس الامريكي دونالد ترامب في سياسته الخارجية هو انّه لن يرسل جيشه للقتال نيابة عن أية دولة أو جهة إلا في حال تطابق المصالح على نحو كبير وكان الامر يتطلب ذلك، وانَّ المنافع أكبر بكثير من الأضرار .صحيح أنّ النصوص العلنية لا تتوافر على ذلك كله، […]

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